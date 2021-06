Corona-Update Vorarlberg: 184 643 Geimpfte, 22,7 Prozent vollimmunisiert

In Vorarlberg sind seit Dienstag 39 neue Infektionen registriert worden. Das liegt leicht über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage (rund 22). Mit Mittwoch gibt es damit in Vorarlberg 459 aktive Fälle. Die Sieben-Tages-Inzidenz beträgt 38,8 Fälle auf 100.000 Einwohner nach 43,1 am Vortag.