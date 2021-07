Corona-Update Nüziders: Binnen einer Woche zwei neue Infektionen

Alles ruhig in Nüziders, dort sind keine neuen Corona-Infektionen zu verzeichnen (Daten von 12 Uhr). In der letzten Woche wurden insgesamt zwei Infektionen gezählt. Seit die Covid-19-Pandemie anhält, haben sich in Nüziders 313 Menschen angesteckt.

Derzeit gibt es in Nüziders drei aktive Fälle, genauso viele wie am Vortag. Innerhalb der letzten 24 Stunden ist in Nüziders niemand an Covid verstorben. Und auch innerhalb der letzten Woche ist niemand an Covid-19 verstorben. Insgesamt hat die Covid-19-Pandemie seit Ausbruch ein Tote gefordert.

Genesen sind seit Ausbruch der Pandemie 309 Personen.

Diese Meldung wurde auf Basis der Daten des Amts der Vorarlberger Landesregierung von der APA - Austria Presse Agentur automatisiert erstellt.