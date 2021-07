Corona-Update Mellau: Eine Neuerkrankung gemeldet

Eine neu bestätigte Infektion sind binnen 24 Stunden in Mellau dazugekommen. In sieben Tagen sind eine Infektion dazugekommen. Mellau hat seit Beginn der Pandemie insgeamt hundert Erkrankungen erlebt.

Die Zahl der aktiven Fälle ist mit ein um einen höher als vor 24 Stunden. Innerhalb der letzten 24 Stunden ist in Mellau niemand an Covid verstorben. Und auch innerhalb der letzten Woche ist niemand an Covid-19 verstorben.