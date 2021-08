Corona-Update Mäder: Zwei Infektionen in den vergangenen sieben Tagen

In Mäder sind keine neuen Corona-Infektionen registriert worden. In sieben Tagen sind zwei Infektionen dazugekommen. Die Gemeinde hat seit Beginn der Pandemie 368 Erkrankungen erlebt.

Derzeit gibt es in Mäder neun aktive Fälle, um einen weniger als am Vortag. Niemand ist an Covid verstorben. Insgesamt hat die Covid-19-Pandemie seit Ausbruch einen Totengefordert.