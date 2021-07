Corona-Update Mäder: Eine Neuerkrankung gemeldet

In Mäder ist seit gestern eine Neuinfektion registriert worden (Stand der Daten: 12 Uhr). In sieben Tagen sind eine Infektion dazugekommen. Seit die Covid-19-Pandemie anhält, haben sich in Mäder 345 Menschen angesteckt.

Am Samstag steht Mäder bei einem aktiven Fall, genauso viele wie am Vortag. In den vergangenen 24 Stunden sind in Mäder keine Todesfälle gemeldet worden. Und auch innerhalb der letzten Woche ist niemand an Covid-19 verstorben. Insgesamt hat die Covid-19-Pandemie seit Ausbruch ein Tote gefordert.

Genesen sind seit Ausbruch der Pandemie 343 Personen.

Diese Meldung wurde auf Basis der Daten des Amts der Vorarlberger Landesregierung von der APA - Austria Presse Agentur automatisiert erstellt.