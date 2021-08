Corona-Update Lustenau: Zur Zeit elf Erkrankte

Seit Mittwoch ist in Lustenau eine Infektion verzeichnet worden (mit Donnerstag 12 Uhr). In sieben Tagen sind neun Infektionen dazugekommen. Seit Start der Corona-Pandemie waren es 2 245.

Momentan gibt es in Lustenau elf aktive Fälle, um drei weniger als am Vortag. Niemand ist seit dem Vortag an Covid verstorben. Insgesamt hat die Covid-19-Pandemie seit Ausbruch fünfundzwanzig Tote gefordert.