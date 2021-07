Corona-Update Lorüns: Seit einundsechzig Tagen keine Neuinfektion

Keine Covid-Neuinfektionen sind in Lorüns innerhalb 24 Stunden aufgetreten (Stand: 12 Uhr). Die vergangene Woche ist in Lorüns ebenfalls ohne neue Erkrankung verstrichen. Seit die Covid-19-Pandemie anhält, haben sich in Lorüns siebzehn Menschen angesteckt.

Derzeit gibt es in Lorüns keinen einzigen aktiven Fall. Innerhalb der letzten 24 Stunden ist in Lorüns niemand an Covid verstorben. Und auch innerhalb der letzten Woche ist niemand an Covid-19 verstorben.

Genesen sind seit Ausbruch der Pandemie siebzehn Personen.

