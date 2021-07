Corona-Update Krumbach: Seit fünfundvierzig Tagen keine Neuinfektion

Krumbach bleibt weiterhin von Neuinfektionen verschont. Auch in der letzten Woche hat es keine Corona-Erkrankung gegeben. Seit die Covid-19-Pandemie anhält, haben sich in Krumbach siebenundsiebzig Menschen angesteckt.

Aktiven Fall gibt es derzeit keinen in Krumbach. Innerhalb der letzten 24 Stunden ist in Krumbach niemand an Covid verstorben. Und auch innerhalb der letzten Woche ist niemand an Covid-19 verstorben. Insgesamt hat die Covid-19-Pandemie seit Ausbruch drei Tote gefordert.