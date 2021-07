Corona-Update Klaus: Seit siebenundzwanzig Tagen keine Neuinfektion

Alles ruhig in Klaus, dort sind keine neuen Corona-Infektionen zu verzeichnen (Daten von 12 Uhr). Auch in der letzten Woche hat es keine Corona-Erkrankung gegeben. Klaus hat seit Beginn der Pandemie insgeamt 231 Erkrankungen erlebt.

Aktive Erkrankung ist in Klaus zur Zeit keine zu berichten. In den vergangenen 24 Stunden sind in Klaus keine Todesfälle gemeldet worden. Und auch innerhalb der letzten Woche ist niemand an Covid-19 verstorben.