Corona-Update Hard: Seit fünfzehn Tagen keine Neuinfektion

Alles ruhig in Hard, dort sind keine neuen Corona-Infektionen zu verzeichnen (Daten von 12 Uhr). Binnen sieben Tagen ist Hard ebenfalls ohne Neuinfektion geblieben. Seit Pandemie-Beginn waren es 1 199.

Derzeit gibt es in Hard keinen aktiven Fall. In den vergangenen 24 Stunden sind in Hard keine Todesfälle gemeldet worden. Und auch innerhalb der letzten Woche ist niemand an Covid-19 verstorben. Insgesamt hat die Covid-19-Pandemie seit Ausbruch 24 Tote gefordert.