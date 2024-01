Corona und Grippe: Dieses EU-Land führt wieder Maskenpflicht ein

Angesichts steigender Fälle von Grippe und Corona beschließt Spanien, ab Mittwoch wieder eine Maskenpflicht in allen Gesundheitseinrichtungen einzuführen.

Der spanische Staatssender RTVE berichtete am Montagabend, dass das spanische Gesundheitsministerium beschlossen hat, in allen Gesundheitseinrichtungen des Landes erneut eine Maskenpflicht einzuführen. Diese Maßnahme, die ab Mittwoch in Kraft tritt, ist eine Reaktion auf die zunehmenden Fälle von Atemwegserkrankungen, einschließlich Grippe und der Corona-Variante JN.1.