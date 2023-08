Corona - Spitalspersonal zumeist "draußen" infiziert

Während der Covid-19-Pandemie wurden rigorose Maßnahmen zur Verhinderung von Infektionen beim medizinischen Personal in Krankenhäusern getroffen.

Im Rahmen der wissenschaftlichen Arbeit wurden für den Zeitraum von Mai 2020 bis März 2021 die Infektionsraten und die Begleitumstände unter Reinigungspersonal und unterstützenden Gesundheitsberufsgruppen analysiert. Die Ergebnisse wurden jetzt im "Journal of Infection and Public Health" veröffentlicht (doi: 10.1016/j.jiph.2023.05.041).

Das Ergebnis: "Von 221 im Spital Beschäftigten (189 davon im Reinigungspersonal und sonstigem Service, 32 unter dem unterstützenden Gesundheitspersonal) waren 17 (7,7 Prozent) seropositiv (Antikörper gegen SARS-CoV-2; Anm.)." Obwohl mehr aus der Personengruppe über SARS-CoV-2-bedingte Symptome klagten, waren Probleme mit dem Atemtrakt, Verlust von Geruchs- oder Geschmackssinn sowie Appetitverlust am ehesten mit einer SARS-CoV-2-Infektion in Verbindung zu bringen.

Gefahr lauerte außerhalb des Spitals

98,6 Prozent der im Krankenhaus Beschäftigten befolgten die Regelungen zur Verhütung und Kontrolle einer Ansteckung mit Covid-19. 98,2 Prozent verwendeten persönliche Schutzausrüstung wie Masken etc. während der Arbeit. Die Gefahr aber lauerte offenbar außerhalb des Spitals. Die Autoren: "70,6 Prozent der Infektionen erfolgten im privaten Bereich, 23,5 Prozent am Arbeitsplatz (allein 17,6 Prozent durch Kontakt mit SARS-CoV-2-positiven Kollegen) und 5,9 Prozent nach Kontakt mit (infektiösen; Anm.) Patienten." Nur in einem Fall hätte der Übertragungsweg nicht nachvollzogen werden können.