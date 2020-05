Corona-Regeln auf Bregenzer Markt missachtet

Auf einem Markt am Samstag in Bregenz wurden die Corona-Abstandsregeln nicht eingehalten. Bürgermeister Markus Linhart sagt, dass bei den neuen Freiheiten, die nun gegeben sind, die Eigenverantwortung eine große Rolle spielt.

Angesprochen auf den Wegfall der Bregenzer Festspiele erklärte Linhart, man müsse nun - auch wenn das Herz blutet - einen kühlen Kopf bewahren und professionell handeln. Auch wenn ein großer Teil des Kultursommers nun wegfällt, will Bregenz trotzdem mit einigen Überraschungen in diesem Bereich aufwarten, so der Bürgermeister. So wird es beispielsweise im KUB eine aktuelle Ausstellung zum Thema Corona geben.