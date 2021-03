Corona-Razzia in zwei Koblacher Lokalen

Zwei Lokale wurden am Freitagabend in Koblach von der Polizei in Bezug auf die Coronabestimmungen überprüft. In einem davon gab es gleich mehrere Verstöße gegen die geltenden Verordnungen.

Am Freitag, den 26.03.2021, gegen 19 Uhr wurden über Auftrag der Gesundheitsbehörde in zwei Gastgewerbebetrieben in Koblach Lokalkontrollen im Zusammenhang mit den geltenden Covid-Auflagen durchgeführt.

Verstöße werden angezeigt

In einem Lokal wurden zwanzig anwesende Gäste kontrolliert und keine Übertretungen festgestellt. Im anderen Lokal waren von 76 Gästen nur 67 registriert und 11 Personen konnten keinen gültigen Antigen- oder PCR-Test vorweisen. Eine Person führte ein gefälschtes Testergebnis-Formular mit.

Die Übertretungen der Gäste und des Betreibers wegen Nichteinhaltens der Auflagen gemäß der Covid-19-Schutzmaßnahmenverordnung werden an die Bezirkshauptmannschaft Feldkirch zur Anzeige gebracht. Im Einsatz waren etwa 20 Polizisten und Polizistinnen des Bezirks Feldkirch.