Corona Pop Show in Altach

In der Galerie Vor-Ort eröffnete die Ausstellung „Tanz mit mir. Eine Corona Pop Show“.

Altach. Nachdem Ende April die Künstlerin Martina Feichtinger den Schmetterlingsflug ihrer Monarchfalter aus „Glowin´ in the Dark – Seen from Outer Space“ in der Altacher Galerie Vor-Ort beendete, stehen nun die begehrten Gebrauchsartikel der Corona-Pandemie im Mittelpunkt des Kunst-Containers im Alteichweg.