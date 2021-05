Corona-Party in Hohenemser Nachtlokal – 50 Personen angezeigt

In einem Hohenemser Nachtlokal fand am Freitagabend eine illegale "Corona-Party" statt. Insgesamt werden 200 Anzeigen erstattet.

Am Freitagabend wurde in einem Nachtlokal in Hohenems eine polizeiliche Kontrolle durchgeführt, da zuvor eine anonyme Mitteilung über eine laufende private Corona-Party einlangte.