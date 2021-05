Corona-Öffnungsschritte, Umweltschutz und Holzbau

Karlheinz Kopf, ÖVP-Nationalratsabgeordneter und Generalsekretär der Wirtschaftskammer Österreich und Hermann Kaufmann, Architekt und Universitätsprofessor für Holzbau an der TU München sind am Freitag zu Gast bei "Vorarlberg LIVE".

Im Gespräch mit Gerold Riedmann wird es sowohl um die Öffnungsschritte der Politik am 19. Mai, als auch um das Thema Umweltschutz gehen. In seiner Funktion als Wirtschaftskammer-Generalsekretär hatte Kopf den Entwurf zum Klimagesetz von Umweltministerin Leonore Gewessler scharf kritisiert. Vor allem eine mögliche Erhöhung der Mineralölsteuer bezeichnete Kopf als "ideologiegetriebene Bestrafungsfantasie". Außerdem wird er einen Ausblick auf Sommer und Herbst wagen, sowohl was die politische Lage in der Koalition, als auch die Corona-Pandemie betrifft.