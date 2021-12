Corona - Kickl bleibt bei seiner Haltung zu Ivermectin

FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl hat am Dienstagabend entgegen aller wissenschaftlicher Evidenz einmal mehr für den Einsatz des Entwurmungsmittels Ivermectin bei Covid-19-Infektionen plädiert.

"Sehr billiges Mittel"

Auf den Einwand von ORF-Moderator Martin Thür, dass sämtliche Virologen und Experten Kickls Meinung nicht teilen und dass eine Wirkung von Ivermectin gegen Covid-19 nicht nachgewiesen werden konnte, schlug der FPÖ-Chef vor, doch eine Studie in Österreich zu machen. Derartige Studien würden bisher nicht gemacht, weil die Pharmaindustrie gar kein Interesse daran habe, behauptete er. Denn Ivermectin sei ein "sehr billiges Mittel" und dessen Einsatz bei Covid-19 würde den Geschäftsinteressen der Medikamentenhersteller entgegenstehen, so seine These.

Experten raten von Ivermectin ab

Dem Vorhalt Thürs, dass erwiesen sei, dass das Ivermectin für die Behandlung von Corona-Erkrankungen ungeeignet ist, wischte Kickl vom Tisch. Der ORF solle doch "jeden Abend" Ärzte in die ZiB2 einzuladen (...), "die in der Praxis am Patienten entweder in ihrer Ordination oder aber in Spitälern - und das ganze auch mit klinischen Studien belegt - Ivermectin auch zum Einsatz gebracht haben. Die würden Ihnen erklären, dass es wirkt", meinte der blaue Parteiobmann.