Corona-Höchstwert und Kulturstrategie 2030

Landesamtsdirektor Philipp Abbrederis und Feldkircher Kulturamtsleiterin Maria Simma heute ab 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".

Die Corona-Infektionen steuern auf einen neuen Höchstwert zu. Noch am Vormittag wurden im Epidemiologischen Meldesystems (EMS) von Dienstag auf Mittwoch 31.070 Neuinfektionen gemeldet. Ein Grund für die hohen Zahlen sind die Ergebnisse der an Schulen durchgeführten PCR-Tests, die grundsätzlich mittwochs eingespielt werden. Es handelt sich laut Gesundheitsministerium noch um Rohdaten. Doch auch die COVID-Krisenkoordination GECKO prognostizierte durch die hochansteckende Omikron-Variante einen rasanten Anstieg der Zahlen. Landesamtsdirektor Philipp Abbrederis ist Mitglied des Expertengremiums. Mit ihm redet Pascal Pletsch heute über die Corona-Strategie des Landes in "Vorarlberg LIVE".

Maria Simma leitet seit Anfang dieses Jahres offiziell die Abteilung Kunst und Kultur in Feldkirch. Die gebürtige Bregenzerin ist ehrenamtliche Präsidentin der Berufsvereinigung bildender Künstlerinnen und Künstler Vorarlbergs und war unter anderem Abteilungsleiterin am Austrian Cultural Forum New York. In Feldkirch darf sie das Palais Liechtenstein als "Haus des Diskurses" etablieren und die Entwicklung einer "Kulturstrategie 2030" vorantreiben. Wie sie die Herausforderungen gerade zu Corona-Zeiten angehen möchte, erzählt sie heute ab 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".