Corona hinterließ auch Spuren im Altacher Haushalt

Die Pandemie hat sich auch im Altacher Finanzhaushalt bemerkbar gemacht und sorgte für wesentlich geringere Einnahmen als veranschlagt.

Nichts desto trotz investierte die Gemeinde Altach im vergangenen Jahr auch in verschiedene Projekte und so flossen rund 3,3 Millionen Euro in Grundstücksankäufe, 382.000 Euro in die Arbeiten und Sanierung von Gemeindestraßen und 295.000 Euro in die Vorarbeiten für das Kinderhaus Kreuzfeld. Dazu wurden 198.000 für den neuen Physiksaal in der Mittelschule und 144.000 Euro in neue Fenster in der Volksschule investiert, sowie 113.000 Euro in die Umrüstung auf LED Straßenbeleuchtung. Vor allem zur Finanzierung der Grundstücksankäufe war dabei auch eine neue Darlehensaufnahme notwendig und dabei erhöhte sich der Schuldenstand der Gemeinde Altach im vergangenen Jahr um rund 3,5 Millionen Euro auf 13,8 Millionen Euro.