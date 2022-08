„Corona hat Ansteckungspotenzial nicht verloren“

Vorarlbergs Impfkoordinator Dr. Robert Spiegel spricht in "Vorarlberg LIVE" über das Quarantäne-Aus und appelliert an den Hausverstand.

Für die Österreicher hat eine neue Phase im Umgang mit Corona begonnen. Denn seit 1. August gehört die Quarantäne der Vergangheit an. "Ich denke, es ist einen Versuch wert, dass man die Eigenverantwortung an die Bevölkerung zurückgibt", sagte Impfkoordinator Robert Spiegel im Hinblick auf die neue Verordnung am Montag in Vorarlberg LIVE. Die Krankheit habe aber natürlich das hohe Ansteckungspotential nicht verloren.