Gastro und Arbeit trotz Corona: So denkt Vorarlberg

Seit dem 1. August gibt es in Österreich keine Corona-Quarantäne mehr. So denken Vorarlberger über Gastro und Arbeit mit Maske für Infizierte.

Die neuen Regelungen rund um das Quarantäne-Aus sorgen bei vielen Vorarlbergern für Verwirrung und Unverständnis. Infizierte dürfen mit Maske ins Lokal, aber nichts essen und trinken. Auch zur Arbeit darf man trotz positivem Test, wenn man keine Symptome hat und eine Maske trägt – auch, wenn man beispielsweise in einem Krankenhaus arbeitet.

So denkt das Ländle

Bei einer VOL.AT-Umfrage in Dornbirn zeigte der Großteil der Befragten zwar Verständnis für das Quarantäne-Aus. Dass Infizierte wiederum ins Restaurant dürfen, aber nichts konsumieren dürfen, sorgt für Unverständnis. Da kam die Frage auf: Was bringt es dann, wenn sie überhaupt ins Restaurant dürfen.

Dass Pflegepersonal trotz Covid-Erkrankung zur Arbeit dürfe, verstehe er, so einer der Befragten. Es gab aber auch solche Umfrageteilnehmer, bei denen dieser Punkt für Kopfschütteln sorgte. Das ganze sei unüberlegt, so eine Dornbirnerin. Schlussendlich müsse jeder selbst wissen, wie weit er sich bewegen wolle - auch um andere zu schützen und die Ansteckungsgefahr zu minimieren, so ein Dornbirner.