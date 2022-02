Corona-Gratistests nach Öffnung laut Brunner obsolet

Bis zum 31. März bleiben die Coronatests in Österreich noch gratis. Danach hat die Regierung angekündigt, die Teststrategie zu überarbeiten.

Bisher hätten die Tests nämlich 2,6 Mrd. Euro an Steuergeldern gekostet. Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) unterstreicht am Donnerstag diese Linie: "Die Öffnung wird stattfinden und dann braucht es auch keine Gratistests mehr", sagte er in einem Interview.