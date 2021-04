Corona-Gipfel: Anschober fällt krankheitsbedingt aus

Der Gesundheitsminister habe "nichts Gröberes", es sei auch keine Corona-Erkrankung - beim Corona-Gipfel kann er heute allerdings nicht teilnehmen.

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) fällt am Dienstag krankheitsbedingt aus. Der Ressortchef habe aber "nichts Gröberes", es sei auch kein Corona-Erkrankung, betonte man in seinem Büro gegenüber der APA. Bei dem am Dienstag anstehenden Corona-Gipfel mit Experten, Opposition und den Landeshauptleuten lässt sich Anschober von Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) vertreten.