Corona geht auch der Seele an die Nieren

Das Team der Abteilung Innere Medizin 3 am Landeskrankenhaus Feldkirch hat in einer eigenen Studie untersucht, ob und wie sehr die Pandemie Vorarlbergs Dialysepatienten nicht nur körperlich, sondern auch emotional belastet.

Die Ergebnisse machen einmal mehr deutlich, wie wertvoll neben der medizinisch-fachlichen auch die menschlich-emotionale Seite in der Betreuung von Patienten ist. Die Sozialkontakte der Dialysepatienten sind ohnenhin, aufgrund ihrer Krankheit, sehr eingeschränkt und sie werden zur Gruppe der Corona-Hochrisikopatienten gezählt, schreibt Oberarzt Emanuel Zitt in einer Aussendung. Vor allem die Immunabwehr bei Dialysepatienten sei geschwächt.

Isolation unmöglich

Der Mensch dahinter

Für das Team des Landekrankenhaus Feldkirchs ist vor allem ein Aspekt in der medialen und wissenschaftlichen Information zu kurz gekommen: Wie kammen die Patienten selbst damit zurecht?

„Dieses Thema ist lange zu wenig zur Sprache gekommen. Infektionszahlen, Inzidenzen, Beatmungsplätze. Kaum jemand hat berichtet, wie der Mensch dahinter das alles verkraftet.“ Für die kleine Studie wurde ein Fragebogen mit 22 Fragen erstellt. Wichtig sei ihnen dabei der Sichtwechsel weg von organischen Folgen hin zu psychischen Belastungen gewesen, so Dr. Zitt. Die Auswertung der knapp 150 ausgefüllten Fragebogen hat auch bei internationalen Fachmagazinen Interesse geweckt.

Viele Sorgen aber kaum Panik

Gute Antikörperantwort

Per August 2021 sind in Vorarlberg 33 Dialysepatienten an Corona erkrankt, vier davon sind verstorben. Vollständig Geimpfte sind nicht erkrankt. Ganze 98 Prozent dieser haben mit Antikörpern reagiert. Normalerweise ist die Reaktion von Dialysepatienten auf Impfungen gering, da die Immunabwehr ja eingeschränkt ist, bilanziert Dr. Zitt.