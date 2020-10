Corona-Fall sorgt für Derbyverschiebung

Die Partie RHC Dornbirn gegen RHC Wolfurt wurde abgesagt.

Dornbirn. Am Samstag wäre es in der Hockey-Arena in Wolfurt zum Direktduell der beiden Ländle-Hochburgen Wolfurt und Dornbirn gekommen. Aufgrund eines positiven Covid-19-Falles im Wolfurter Spielerkader wurden beide Derbys, sowohl das NLA- wie auch das darauffolgenden 1. Liga-Spiel abgesagt. Somit steht zum ersten Aufeinandertreffen in der neuen Saison nicht „König Rollhockey“ sondern „Virus Corona“ im Mittelpunkt.