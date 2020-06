Corona-Fall in Wolfurter Kindergarten

Nachdem am Wochenende ein Corona-Fall in einem Fraxner Kindergarten bekannt geworden war, wurde nun auch eine Pädagogin in einem Kindergarten in Wolfurt positiv getestet. Die Betreuungseinrichtung wurde geschlossen.

50 Kinder und mehrere Pädagoginnen werden nun in Wolfurt getestet, die Betreuung der Kinder muss bis auf Weiteres zu Hause übernommen werden. Erste Ergebnisse der Tests erwartet die Wolfurter Vizebürgermeisterin Angelika Moosbrugger binnen 48 Stunden, berichtet ORF Vorarlberg.

Neben dem neuen Fall in Wolfurt, gab es auch eine neuinfizierte Person in Hard. Beide Neuinfizierten waren zuvor im Ausland. Aktuell werden die Kontaktpersonen ermittelt.

In Fraxern verliefen alle Tests der Kontaktpersonen des infizierten Kindergartenkindes negativ. Woher das Kind die Infektion hat, ist nicht bekannt.

Vorarlberg hat momentan 15 aktiv Infizierte, 903 Personen wurden bereits positiv getestet.