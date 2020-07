Corona-Fall in Lindauer Kindertagesstätte

Im Kinderhaus IdeenReich in Lindau (D) ist bei einem Kind eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen worden.

Nach Vorliegen der Testergebnisse wird der Träger entscheiden, ob es in der nächsten Woche in der Einrichtung zumindest eine Notbetreuung geben kann. Wer in angeordneter Quarantäne ist, muss zuhause bleiben, enge Kontakte vermeiden und Hygienemaßnahmen beachten.