Corona-Fall in Lindauer Bar – Aufruf zur Quarantäne

In der „Seaside Bar“ auf der Lindauer Insel ist ein Gast, der auch hinter der Theke ausgeholfen hatte, bei seinen Besuchen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert gewesen.

Alle Gäste, die sich am Freitagabend oder am Samstagabend in der „Seaside Bar“ in Lindau aufgehalten haben, werden nun aufgerufen, sich sofort in häusliche Quarantäne zu begeben und sich bei den zuständigen Stellen zu melden. Alle potenziell Betroffenen werden in der Folge auf das Coronavirus getestet.