Corona-Fall bei "Vabrik"-Event - 3.000 Kontaktpersonen erwartet

Bei einem Open-Air-Konzert am vergangenen Samstag in der Röthner "Vabrik" waren auch zwei mit dem Coronavirus infizierte Personen anwesend.

Nachdem insgesamt zwei mit dem Coronavirus infizierte Personen am Samstag (28. August 2021) das Open Air-Konzert auf dem Gelände der Röthner „Vabrik“ (ehemals K-Shake) besucht haben, ergeht von den Vorarlberger Gesundheitsbehörden der dringende Aufruf an alle anderen Gäste der Veranstaltung, sich im Internet unter www.vorarlberg.at/coronakontakt als Kontaktpersonen zu registrieren. In weiterer Folge kann eine PCR-Testung vereinbart werden. Es wird mit rund 3.000 Kontaktpersonen gerechnet.

Online-Formular ausfüllen

Wer am Samstag, 28. August 2021, in der Röthner „Vabrik“ (ehemals K-Shake) an der Konzert-Veranstaltung teilgenommen hat, ist aufgerufen, sich im Internet als Kontaktpersonen zu registrieren. Unter www.vorarlberg.at/coronakontakt steht dafür ein entsprechendes Online-Formular bereit, das auch dann unbedingt auszufüllen, wenn die erkrankte Person nicht namentlich bekannt ist. Der einfacheren Zuordnung halber ist im Feld „Erkrankte Person“ einfach der Begriff „Vabrik“ einzufügen. Weitere Informationen können im Textfeld „Beschreibung“ eingegeben werden. Für Personen, die innerhalb der letzten sechs Monate an COVID-19 erkrankt waren oder aktuell bereits als Kontaktperson abgesondert sind, gilt der Behördenaufruf zur Registrierung mittels Online-Formular nicht.