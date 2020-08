Corona-Einreisekontrolle ignoriert und Beamten angefahren

52-jährige Schweizerin widersetzte sich Beamten und muss nun dafür 3600 Euro Strafe bezahlen.

Zum Prozess kommt sie nicht, sie befindet sich wegen ihrer Depressionen in stationärer Behandlung im Krankenhaus. Auch damals, im April in Höchst, hatte die in Vorarlberg wohnhafte Schweizerin offenbar Angst, als sie kontrolliert wurde. Den Führerschein zeigte sie, Pass oder Ausweis aber nicht, weshalb es eine Diskussion gab. Diese beendete die Lenkerin des Pick-Ups, in dem sie auf den vor ihr stehenden Polizisten losfuhr. Dieser sprang nach oben und rollte über die Motorhaube ab. Verletzt wurde er nicht.