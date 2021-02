„Corona-Dok“ Bgm. Frank Matt abgesetzt: In Lochau regieren Steamspunks und Chirurgen

Lochau. Knapp vier Monate dauerte die Amtszeit von Frank Matt als neuer Bürgermeister von Lochau. In einer „coronabedingt“ geheim gehaltenen Aktion wurde er am „Bromiga Fritag“ von den Faschingszünften Bäumle und Berg kurzerhand abgesetzt.

„Der Gemeindeschlüssel jetzt gehört uns. Denn nur wir bestimmen, auch in Corona-Zeiten, wer hier in Lochau abgewählt oder abgesetzt wird und wer dann in der Gemeinde regiert“, so die beiden Faschingsbürgermeister Stefan Pienz von den „Bäumler Steampunks“ und Martin Lukanz von den „Chirurgen vom Berg“.

Nicht zu übersehen ist in diesem Sinne das neue Faschings-LOGO-Plakat beim Eingang zum Bürgerservice. Auch wenn es in diesem heuer so „ruhigen“ Corona-Fasching in Lochau keinen Umzug, keine Bälle, keine Partys oder keine Kränzle geben kann, so haben nach dieser traditionellen Bürgermeister-Absetzung bis Aschermittwoch nun doch die „Bäumler Steampunks – Gang of Lochau“ zusammen mit den „Chirurgen vom Berg“ die „Regierungsgeschäfte“ in der Bodenseegemeinde übernommen. Ore, Ore!