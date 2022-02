Corona-Demos legen Verkehr lahm: "Ein totaler Albtraum" für Pendler

Unmut über Demo-Staus

VOL.AT war vor Ort in Lochau und sprach mit betroffenen Autofahrern, die aufgrund des Protestmarsches im Stau standen. Besonders für die Pendler ist die aktuelle Situation nervenaufreibend. Es sei selbstverständlich gut, dass es ein Demonstrationsrecht gebe, so ein Autofahrer. Tägliche Demonstrationen bedeuten für die Autofahrer jedoch auch tägliche Staus und eine Belastung.

"Aktion völlig überflüssig"

"Für mich ist es ein Witz - ganz ehrlich", so ein Bregenzer gegenüber VOL.AT. Man solle die Demos an einem fixen Platz abhalten. Tägliche Demonstrationen mit Verkehrsbehinderungen seien für Pendler "ein totaler Albtraum". Er fahre fast täglich hier vorbei, so ein Mann aus Hard. "Ich finde die Aktion völlig überflüssig", verdeutlicht er. "Es ist jetzt wie es ist, aber in Ordnung finde ich es nicht."