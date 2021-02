Corona-Demos: "Aggressive Stimmung gegen Polizei"

Nach den Vorwürfen bezüglich Polizeigewalt auf Corona-Demos, zuletzt in Bludenz, sprach VOL.AT mit Major Wolfgang Dür von der LPD Vorarlberg über die Kundgebungen, Stimmungsmache und Deeskalation.

Nahezu wöchentlich versammeln sich besorgte Bürger und Kritiker der Corona-Maßnahmen auf Demonstrationen in ganz Vorarlberg. Während sich der Großteil der Teilnehmer an die Abstands- und Masken-Vorgaben hält und friedlichen Protest äußert, steigt aber auch die Zahl von aggressiven und uneinsichtigen Mitbürgern.

3D-Taktik der Polizei

Ein auf Social-Media kursierendes Video einer Festnahme in Bludenz sorgte im Netz für viel Kritik. Der kontert Major Dür: "Gerade was die Verhältnismäßigkeit betrifft, setzt die Polizei auf die 3D-Taktik: Dialog, Deeskalation und schlussendlich das Durchsetzen der behördlichen Anordnung. Polizeigewalt muss in keinster Weise befürchtet werden." Die nächste Kundgebung der Maßnahmenkritiker findet am Sonntag in Bregenz statt. Laut Polizei rechnet man erneut mit rund 1000 Teilnehmern.