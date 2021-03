Corona-Ausbruch in Allgäuer Schule mit britischer Mutation

Corona-Ausbruch mit britischer Mutation in der Grundschule Scheidegg und der Kita St. Gallus: 15 Tests sind bislang positiv, etwa 100 Kontaktpersonen wurden ermittelt.

Die Grundschule in Scheidegg sowie die Kindertagesstätte St. Gallus, ebenfalls in Scheidegg, sind von einem Ausbruchsgeschehen betroffen. Der Quellfall konnte ermittelt werden, die Verbreitung erfolgte über die gemeinsame Notbetreuung von Grundschule und Kindertagesstätte. Zum derzeitigen Zeitpunkt konnte an der Schule bei sechs Kindern das Virus nachgewiesen werden, betroffen sind vier Klassen. In der Kindertagesstätte St. Gallus sind sieben Kinder aus zwei Gruppen sowie zwei Mitarbeiter infiziert, informiert das Landratsamt Lindau in einer Aussendung. Bisher konnten bei diesem Ausbruchsgeschehen ca. 100 Kontaktpersonen ermittelt werden, die Kontaktnachverfolgung ist derzeit jedoch noch nicht abgeschlossen. Die Kontaktpersonen stehen unter Quarantäne, Reihentestungen sind durch das Gesundheitsamt angesetzt worden. Bei dem Ausbruchsgeschehen wurde die britische Virusvariante nachgewiesen.