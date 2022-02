Omikron: Erste Signale in Richtung Trendumkehr

Die Corona-Ampel erstrahlt auch in der ersten Semesterferien-Woche überall rot, doch es gibt erste Signale in Richtung Trendumkehr.

Jene Bundesländer, in denen sich Omikron zunächst besonders schnell verbreitet hat, weisen neuerdings einen rückläufigen 14-Tage-Trend bei den Infektionszahlen aus. Dabei gehen auch in der Mehrheit der Salzburger und Tiroler Bezirke die Fälle zurück. Das dritte Land mit erfreulichem Trend ist Wien.

Wie dem - der APA vorliegenden - Arbeitsdokument der Corona-Kommission zu entnehmen ist, ist bei der Risikozahl, die für die Farbgebung der Ampel verantwortlich ist und auch Faktoren wie Impfstatus und Alter der Infizierten einbezieht, auch in Vorarlberg ein niedriger Wert als in der Vorwoche gemessen worden. Überall sonst geht es noch nach oben, stark jedoch nur in Kärnten.