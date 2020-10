Corona-Ampel - Zehn neue orange Bezirke, keiner rot

Die Ampel-Kommission hat weiter keinen Bezirk auf Rot geschaltet. Entsprechende Spekulationen im Vorfeld erwiesen sich als unrichtig. Allerdings wurden zehn Bezirke von Gelb auf Orange hoch gestuft. In Vorarlberg ändert sich nichts an den Ampelfarben.

Wien. Gemäß den der APA vorliegenden Ergebnissen sind die neuen orangen Bezirke Güssing (Burgenland), Völkermarkt (Kärnten), Bruck an der Leitha (Niederösterreich), Innsbruck-Land (Tirol), Linz-Stadt, Wels-Stadt, Linz-Land, Vöcklabruck, Gmunden und Rohrbach (alle Oberösterreich), wobei die beiden letzteren wie Völkermarkt vergangene Woche noch Grün waren.

In Vorarlberg bleiben die Ampelfarben vorerst.

Die Einschätzung der Kommission im Detail

Regionen mit mittlerem Risiko

- Bezirke in Kärnten: Villach Stadt, Villach Land

- Bezirke in Niederösterreich: Amstetten, Baden, Hollabrunn, Lilienfeld, Neunkirchen, Sankt Pölten Land, Tulln, Wiener Neustadt Land

- Bezirke in Oberösterreich: Braunau am Inn, Freistadt, Grieskirchen, Urfahr Umgebung, Ried im Innkreis, Schärding, Wels Land

- Bezirke in Salzburg: Salzburg Stadt, Salzburg Umgebung, Sankt Johann im Pongau

- Bezirke in der Steiermark: Bruck-Mürzzuschlag, Graz Stadt, Graz Umgebung, Liezen, Voitsberg

- Bezirke in Tirol: Imst, Kitzbühel, Kufstein

- Regionen in Vorarlberg: Klostertal/Arlberg, Montafon/Brandnertal,

Regionen mit hohem Risiko

- Bezirke im Burgenland: Güssing, Neusiedl am See

- Bezirke in Kärnten: Hermagor, Völkermarkt

- Bezirke in Niederösterreich: Bruck an der Leitha, Gänserndorf, Gmünd, Korneuburg, Krems Land, Krems Stadt, Melk, Mistelbach, Mödling, Sankt Pölten Stadt, Scheibbs, Waidhofen an der Thaya, Wiener Neustadt Stadt, Zwettl