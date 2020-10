Corona-Ampel - Große Gebiete Österreichs ab Freitag rot

Nach den vier Bezirken in Tirol, Salzburg und Oberösterreich der Vorwoche sind mit heute, Freitag, 21 weitere Bezirke auf der Corona-Ampel auf Rot gestellt und damit mit sehr hohem Infektionsrisiko behaftet.

Außer Wien und Kärnten sind alle Bundesländer betroffen. Amstetten (NÖ), Zell am See in Salzburg und Leoben in der Steiermark wurden dabei direkt von Gelb auf Rot geschaltet.