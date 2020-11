Vorarlberg: Zahl der Corona-Infizierten nimmt deutlich ab

Weiterhin deutlich rückläufig ist in Vorarlberg die Zahl der Corona-Neuinfektionen. Auch die Situation in den Spitälern ist stabil.

Seit Sonntagmitternacht wurden in Vorarlberg lediglich 15 Neuinfektionen registriert, denen 281 Genesungen gegenüber standen.

Die Zahl der aktiv Infizierten ging somit auf 2.757 Personen zurück (Stand 12 Uhr). Dies entspricht etwa dem Wert vom 1. November. 125 Personen sind in Vorarlberg bislang im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben.

32 Corona-Patienten in Intensivbetten

Von den landesweit 79 Intensivbetten waren 32 - um eins mehr als zuletzt - von Corona-Patienten belegt. Aktuell waren am Montag noch 28 Intensivbetten für alle Patientengruppen verfügbar. Insgesamt wurden in den Spitälern 163 Corona-Erkrankte betreut (elf mehr als am Sonntag).