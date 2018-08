Cooler Sound mit Funkstreife 6

Mit einem fulminanten Auftritt begeisterten die Musiker der Funkstreife 6 ihr Publikum am Freitagabend.

Lustenau. Von der ersten Minute an, ging es auf der Sommer.Lust-Bühne zur Sache. Die 8-köpfige Band Funkstreife 6 fand ihren Anfang im Jazzseminar Lustenau und seit 2009 rocken sie die Bühnen und reißen ihr Publikum mit. Seit 1987 existiert das Jazzseminar in Lustenau und katapultiert seitdem immer wieder talentierte Musiker in den Fokus der Öffentlichkeit.