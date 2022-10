Coole Töne im Jugendtreff Oase

Musikschüler veranstalteten am Wochenende ein Konzert für Jugendliche in der Oase.

Lustenau Es war das erste Konzert der Musikschüler im Jugendtreff Oase vergangenes Wochenende. Gitarre- und Bandlehrer Bernhard Schaunig von der Rheintalischen Musikschule hat einige seiner Schüler mit in die Oase gebracht, um den Jugendlichen dort die Musik näher zu bringen. „Wir zeigen euch heute, was wir alles in der Musikschule machen“, erzählte Bernhard Schaunig.

Jugendarbeiterin Celina Peter begrüßte die vielen Gäste in der Oase und freute sich, den Eltern und den Musikschülern den Jugendtreff von innen zu zeigen. „Schön, dass ihr heute alle zu uns in die Oase gekommen seid“, sagte Peter von der Offenen Kinder- und Jugendarbeit in Lustenau. Sie hat gemeinsam mit Bernhard Schaunig diese erste Kooperation mit der Musikschule ins Leben gerufen. „Ein Musikinstrument zu spielen, wirkt sich positiv auf die Entwicklung aus“, weiß Peter. Deshalb möchte sie mit diesem Konzert die Freude bei den jungen Menschen an einem Instrument wecken. „Ich bin schon gespannt auf das Konzert“, sagte Andra Turcitu (11) voller Vorfreude. Gemeinsam mit ihrer Schwester Alexandra (12) und Freundin Sümeyra (12) ist sie in die Oase gekommen, um der Musik zu lauschen.