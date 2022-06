Im Culture Factor Y findet kommende Woche ein Breakdance Workshop statt.

Lustenau. Sich vom Beat der Musik leiten lassen, ganz ohne Regeln tanzen und coole Moves lernen, darauf kommt es beim Breakdance Workshop, der kommende Woche im Culture Factor Y in Lustenau stattfindet, an. Jugendliche und Kinder, die gerne Breakdancen, sind am Freitag, den 10. Juni ab 14 Uhr dazu eingeladen, diese Tanzrichtung für sich zu entdecken. Die Teilnahme ist kostenlos.

Akrobatischer Tanz Thomi von der Offenen Jugendarbeit in Dornbirn wird den Workshop leiten und den tanzbegeisterten Kindern und Jugendlichen coole Moves beibringen. Breakdance ist Sport und Kunst zugleich. Denn jeder Tänzer hat seinen ganz persönlichen Tanzstil. Im Takt der Musik werden beim Breakdance Handstände, Salti, Drehungen auf dem Kopf in den Tanz eingebaut. „Tanzen verbindet. Es bringt Jugendliche zusammen. Gemeinsam erschaffen sie etwas Einzigartiges“, erklärt Roman Zöhrer vom Culture Factor Y. Dass dies besonders nach den vergangenen Pandemie-Jahren wichtig ist, betont er ausdrücklich. „Bestehende Probleme haben sich bei Kindern und Jugendlichen in diesen zwei Jahren verstärkt.“ Jugendeinrichtungen seien nun umso mehr gefordert, damit möglichst viele Kinder eine professionelle Unterstützung erhalten.