"Cool Machines“

Bludenz, 15.06.2023: Medienkunst steht im Zentrum der nächsten Ausstellung im Kunstraum Remise in Bludenz.

Mit „T(n)C“ (The (new) Constellation) präsentiert die Künstlerkuratorin Luka Jana Berchtold ein deutsch-ungarisches Künstlerinnenduo, das sich in ihrem Schaffen experimentell mit einer großen Bandbreite an Medien wie 3D, Installation, Film und Mode auseinandersetzt.

Konkret zeigt das Duo T(n)C, das 2017 von Tina Kult und Agnes Varnai gegründet wurde, im Kunstraum Remise eine Installation mit integrierten Videoarbeiten sowie eine Serie von Leuchtkästen. Die digital erzeugten Animationen und Bilder in trashiger Science-Fiction-Ästhetik erzählen dystopische Geschichten, in denen die Grenzen zwischen Menschen, Cyborgs und Maschinen zu verschwimmen scheinen und deren alltägliche Probleme behandelt werden. Die Rauminstallation setzt sich aus vorhandenem Material und Equipment wie etwa Bühnenelementen oder Hilfsvorrichtungen aus dem Fundus des Kunstraums für den Ausstellungsaufbau zusammen.

In der Videoinstallation mit einer integrierten vierteiligen Kurzfilmserie namens „Retraining Laziness“ (2023) stehen Menschen und Maschinen, die von einem Wirtschaftssystem angetrieben werden, das jedes Individuum auf der Grundlage seiner Produktivität bewertet, in Konkurrenz zueinander. In dem Bemühen, sich zu verbessern, um relevant zu bleiben und der Gesellschaft, der sie angehören, zu nutzen, befinden sie sich in einem ständigen Modus der Selbstausbeutung. Sie arbeiten, weil sie können, und nicht, weil sie müssen. Doch aufgrund einer Anomalie verlässt ein Roboter die Fließbänder, um eine müßige und selbstbestimmte Existenz zu erkunden. Die Kurzfilmserie „Retraining Laziness“ folgt einem Gespräch zwischen einem menschlichen Arbeiter und einem funktionsunfähigen Roboter, während sie über ungesunde Produktionsbedingungen und ihr eigenes Verhältnis zu Arbeit und Zeit diskutieren.

Die vierteilige Serie von virtuellen, dystopischen Strandlandschaften „Days (light box)“ (2023) wird in Leuchtkästen präsentiert, für die funktionsunfähige Bildschirme dekonstruiert und wiederbelebt wurden. Die Serie erforscht die kollektive Faszination der Konsumwelt für exotische Reiseziele und wie diese Orte zu einem modernen Synonym für das Paradies geworden sind. Obwohl sich die Menschen bewusst sind, dass ihr Handeln die Existenz dieser Landschaften untergräbt, sind sie nicht in der Lage, ihnen zu widerstehen. Die Serie beleuchtet die ambivalente Beziehung, die die Gesellschaft zu diesen pittoresken Plätzen auf diesem Planeten entwickelt hat. Die überzeichneten Bilder spiegeln sowohl die Faszination für eindrucksvolle Landschaften als auch die Auswirkungen dieser Besessenheit auf sie wider.

Tina Kult (*1991 Kasachstan) studierte digitale Kunst bei Ruth Schnell an der Universität für angewandte Kunst Wien sowie experimenteller Film und Medienkunst an der Universität der Künste Berlin. Sie hatte bereits zahlreiche Gruppen- und Einzelausstellungen, unter anderem in Wien, Berlin, Budapest, Mexico City und Paris.

Agnes Varnai (*1990 Ungarn) studierte Mode an der Universität für angewandte Kunst Wien und führt neben ihrer künstlerischen Tätigkeit das Label „Ordained Hardware“. Sie erhielt zahlreiche Auszeichnungen und Preise, darunter der Creatives for Vienna Award von der Wirtschaftsagentur Wien, den Rondo-Vöslauer Modepreis sowie den Swarovski Award.

Durch die Kombination unterschiedlicher Disziplinen erforscht T(n)C immersive Erfahrungen, welche digitale und physische Ebenen der Realität miteinander verbinden. Ziel des Künstlerinnenduos ist es, die Praktiken des kollektiven Geschichtenerzählens um einen kollaborativen Ansatz zu erweitern.

Tina Kult und Agnes Varnai arbeiten sowohl als Kollektiv, als auch als Solo-Künstlerinnen. Außerdem verfolgen beide Projekte in Kollaboration mit anderen Kunst- und Kulturschaffenden.