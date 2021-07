Containerbrand: Nächtlicher Feuerwehreinsatz in Hard

Zwei brennende Altpapiercontainer und ein Mülleimer riefen in der Nacht auf Sonntag Polizei und Feuerwehr auf den Plan. Hinweise an die Polizei erbeten.

Eine unbekannte Täterschaft setzte am Sonntag, den 11.7.2021, zwischen 02:30 und 02:45 Uhr, an der Bushaltestelle "Alma" in der Rheinstraße einen Mülleimer und in der Eschlestraße in Hard zwei Altpapiercontainer in Brand.