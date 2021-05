Containerbrand in Altach von Anrainer gelöscht

Ein in Flammen stehender Altpapiercontainer konnte am Dienstag kurz nach Mittag in Altach von einem Anrainer gelöscht werden.

Am Dienstag gegen 12.25 Uhr geriet in Altach in der Widenstraße ein Altpapiercontainer aus noch unbekannter Ursache in Brand. Die Flammen konnten von einem Anrainer mit einem Feuerlöscher gelöscht werden. Die alarmierte Feuerwehr Altach beseitigte bei ihrem Eintreffen die restlichen Glutnester. Verletzt wurde niemand.

Container völlig zerstört

Der Container wurde bei dem Brand völlig zerstört, eine naheliegende Hauswand wurde durch Rußpartikel verunstaltet. Im Einsatz waren die Feuerwehr Altach mit einem Fahrzeug und sieben Personen und eine Streife der Polizeiinspektion Altach.