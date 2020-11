Containerbrand: Fünf Verdächtige ausgeforscht

Nach Hinweisen von Augenzeugen konnte die Polizei nach einem Containerband am Freitag in Feldkirch fünf Jugendliche ausforschen.

Am Donnerstag, den 05.11.2020, um 13:25 Uhr meldete die Rettungs- und Feuerwehrleitstelle einen Brand eines Altpapiercontainers bei der Mittelschule Levis in der Mutterstraße. Die als erste beim Vorfallsort eingetroffene Streife der Bundespolizei versuchte den Brand mittels Feuerlöscher zu löschen, was jedoch misslang. Der mittlerweile eingetroffenen Feuerwehr Feldkirch Stadt gelang es in Folge den Brand sehr rasch zu löschen. Durch das Feuer entstand am Container und in dessen Nahbereich erheblicher Sachschaden.