Consum schwungvoll wiedereröffnet

Nach zweieinhalb Monaten Schließzeit hat das beliebte Gastlokal Consum im Göfner Zentrum wieder die Pforten geöffnet. Das gemeindeeigene Lokal hatte sich in rund 15 Jahren zum beliebten Dorftreffpunkt entwickelt und wird nun von neuen Pächtern geführt.

GÖFIS Das gemeindeeigene Lokal Consum entwickelte sich in knapp 15 Jahren zum beliebten Göfner Dorftreffpunkt, in dem sich Jung und Alt gleichermaßen wohlfühlen. Nachdem der langjährige Pächter Manfred Lins heuer ins Henslerstüble der Seilbahn Schnifis wechselte, wurden neue Wirte gesucht. Mit Karl-Heinz Watzenegger, bisher im Adler in Sulz, und seiner Partnerin Manuela Kriss, wurden diese schnell gefunden. Das Gasthaus Adler in Sulz wird von Rene Schauer erfolgreich weitergeführt.