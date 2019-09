Compagnie La Faux Populaire begeisterte Publikum

Das französische Circustheater bescherte dem Freudenhaus einen weiteren kulturellen Höhepunkt.

Das Circustheater der Compagnie La Faux Populaire aus Montpellier in Südfrankreich bescherte dem Publikum einen mehr als schönen – und vor allem unvergesslichen – Tag. Eine Produktion, die definitiv in die Freudenhaus-Geschichte eingehen wird. An gleich sieben Spielabenden entführten die Artisten aus Frankreich die Besucher in eine Schausteller-Welt aus vergangenen Zeiten. Die Produktion „Le Cirque Poussiere“, was so viel wie „Der staubige Zirkus“ bedeutet, ist aber alles andere als „angestaubt“. „Der Ideenreichtum der Truppe ist sensationell und La Faux Populaire bot ein bezauberndes Kleinod zeitgenössischen Circustheaters, wie es in unseren Breiten nur sehr selten zu erleben ist – unterhaltsam, witzig, mit einem ganz besonderen Zauber und poetischer Kraft“, zeigte sich Gastgeber Willi Pramstaller ebenfalls euphorisch. Von der originellen Tellerdressur mit einem sehr von sich überzeugten Dompteur, einem Messerwerfer, der Gabeln vom Kunstrad aus auf gezeichnete Personen warf, zwei Damen die einem Countertenor ein neue Frisur verpassten bis zu spektakulärer Luftakrobatik und ganz viel Clownerei – das Publikum sah wieder einmal ganz außergewöhnliche Circuskunst, die es so nur im Lustenauer Freudenhaus zu bestaunen gibt. Und eine Rückkehr der Compagnie La Faux Populaire nach Lustenau dürfte garantiert sein.