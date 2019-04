Comedy & Wein

Feine Weine, serviert mit einer ordentlichen Portion Humor und dazu köstliche Schmankerln vom Buffet waren die Zutaten für einen humorvollen Abend in der Dorfbar in Übersaxen.

ÜBERSAXEN Auf Einladung des Büchereiteams präsentierte Frau Monika Grebenz vom gleichnamigen Winzerhof aus der Südsteiermark den anwesenden Gästen eine Auswahl ihrer Weinspezialitäten zur Verkostung. Und weil an diesem Abend auch der Humor nicht zu kurz kommen sollte, wurden die Weine nicht einfach so offeriert, sondern von Comedykellner Christoph Dingler auf etwas schräge Art und Weise in Slapstick-Manier serviert.