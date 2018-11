Comedy-Musikshow „Best of….“

Linder und Trenkwalder - Zwei Tastenspieler in kongenialer Harmonie

Götzis Restlos ausgebucht war die aktuelle, musikalisch-kabarettistische AK-Show mit Markus Linder und Hubert „Hubsi“ Trenkwalder am Mittwochabend in Götzis.Ihre zwei bisherigen Musik-Comedy-Produktionen „Zugi meets Blues“ und „Doppelbuchung“ haben das Publikum im Ländle begeistert. Jetzt präsentierten Blueser Markus Linder und Volksmusikant Hubert „Hubsi“ Trenkwalder ein „Best of …“ ihrer schrägen Cover-Songs und eigener Lieder.